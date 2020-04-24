Samsunsporlu Ahmet Altın'ın babası koronavirüsten yaşamını yitirdi Yılport Samsunspor'un tecrübeli kalecisi Ahmet Altın'ın babası Ali Altın (70), Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yılport Samsunspor'un tecrübeli kalecisi Ahmet Altın'ın babası Ali Altın (70), Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor'un 34 yaşındaki kalecisi Ahmet Altın'ın babası Ali Altın, dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Hollanda'da hayatını kaybetti. Ali Altın'ın cenazesi yarın uçakla İstanbul'a getirilip, oradan da memleketi Kırşehir'e götürülerek defnedilecek.

Kaynak: DHA