Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı
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Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı

21.03.2021 09:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:40

Spor Toto 1'inci Lig 27'nci haftasında konuk olduğu Yılport Samsunspor'u 2-0 yenen lig lideri GZT Giresunspor'un futbolcularını taşıyan otobüs, Çarşamba ilçesinde kimliği belirsiz kişilerin taşlı saldırısına uğradı. Otobüsün camı kırılırken, takım kaptanı Eren Tozlu, hafif şekilde yaralandı.

Saat 22.00 sıralarında Samsun-Ordu Karayolu üzeri Çarşamba ilçesi mevkisinde meydana gelen olayda, Giresun'a dönmek için yola çıkan GZT Giresunspor kafilesini taşıyan otobüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlandı.

Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı

JANDARMA SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Spor Toto 1. Lig'de lider durumda olan Giresunspor'un takım kaptanı Eren Tozlu cam kırıkları nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Kafile, farklı bir otobüsle yola devam ederken, jandarma ekipleri taşlı saldırıyı gerçekleştirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı
Samsunspor'u 2-0 yenen Giresunspor kafilesine taşlı saldırı! Otobüsün camları kırıldı, kaptan yaralandı
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