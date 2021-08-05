Samsunspor Melih Okutan'ı transfer etti
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kanat oyuncusu Melih Okutan'ı kadrosuna kattı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, kanat oyuncusu Melih Okutan'ı kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz son olarak Süper Lig ekiplerinden Kayserispor forması giyen 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Melih Okutan ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş