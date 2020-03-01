Samsunspor - İnegölspor maçının ardından

01.03.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.03.2020 17:47

TFF 2. Lig Beyaz Grup 26. hafta müsabakasında Samsunspor – İnegölspor karşılaşmasının ardından her 2 takımın teknik direktörü de karşılaşmayı değerlendirdi.



Lider Samsunspor, ligin formda ekiplerinden İnegölspor'u sahasında 4-1 yenerek, en yakın rakibi Manisa FK ile arasındaki puan farkını 10'a çıkarttı. Karşılaşmanın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, açıklamalarda bulundu.



Ertuğrul Sağlam: "şehitlerimizin acısı içimizdeyken maçı değerlendirmem bir şey ifade etmeyecek"



Yaşanan üzüntülü ortamda futbol konuşamayacağını ifade eden Ertuğrul Sağlam, "İçinde bulunduğumuz duruma istinaden çok fazla konuşamayacağım. Çünkü futbol malum yaptığımız iş, duygularla yapılan bir iş. Duygular harekete geçmeyince sonucunda bir şey anlatmak da çok kolay olmuyor. O yüzden daha şehitlerimizin acısı içimizdeyken, burada benim maçı değerlendirmem, 'kazandık, çok mutluyuz' demem bir şey ifade etmeyecek. Sadece taraftarlarımıza ve bize destek veren herkese, bu hassasiyete uygun davrandıkları için teşekkür ediyorum" dedi.



Murat Yoldaş: "Başa baş bir mücadele oldu"



Hedefi olan 2 takımın 3 puan için mücadele etiğini belirten İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş ise, "Başa baş bir mücadele oldu ama kendi açımızdan memnun olmadığımız konular var. Yapacak bir şeyimiz yok. Kaybettik ve önümüzdeki hafta oynayacağımızı maça hazırlanacağız. Bizim hedefimiz belli. Samsunspor'un hedefi de belli. Samsunspor'a başarılar diliyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA