Samsunspor ile Tuzlaspor tarihlerinde ilk kez karşılaşacak

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Samsunspor ve Tuzlaspor tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacaklar.

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Samsunspor ve Tuzlaspor tarihlerinde ilk kez birbirlerine rakip olacaklar.

Ligde 3 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Samsunspor ile 2 maçtır galip gelemeyen Tuzlaspor kozlarını Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda paylaşacaklar. Geride kalan 10 haftada Samsunspor 17 puan toplarken, Tuzlaspor ise 9 maçta 18 puan toplamayı başardı.

Samsunspor 10 haftada 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 13 gol gönderen kırmızı-beyazlılar, kalesinde 9 gol gördü. Bu karşılaşmalarda 17 puan toplayan Samsunspor'un 4 averajı bulunuyor. Evinde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan Samsunspor, diğer 2 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

Tuzlaspor ise 9 karşılaşmada 5 galibiyet 3 berberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 17 gol atan Tuzlaspor, kendi kalesinde ise 14 gol gördü. Bu karşılaşmalarda 18 puan toplayan Tuzlaspor'un 3 averajı bulunuyor. Deplasmanda oynadığı 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik alan Tuzlaspor, deplasmanda mağlubiyet yüzü görmedi.

Pazar günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı