Samsunspor Hasan Kılıç ile sözleşme imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Samsunspor Hasan Kılıç ile sözleşme imzaladı

Samsunspor Hasan Kılıç ile sözleşme imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Başarılı orta saha oyuncusu Hasan Kılıç, Samsunspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

SAMSUN (İHA) – Başarılı orta saha oyuncusu Hasan Kılıç, Samsunspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, geçen sezon Adana Demirspor ile şampiyonluk sevinci yaşayan başarılı orta saha oyuncusu Hasan Kılıç'ı kadrosuna kattı.

Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Kılıç ile 2+1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Hasan Kılıç geçen sezon TFF 1. Lig'de Adana Demirspor forması ile toplam 35 maça çıkıp, 12 gol 2 de asist katkısı vermişti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
TFF, oyuncu teşvik primlerini belirledi! En çok genç oynatan 5 takıma 15 milyon TL dağıtılacak
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
Kulüpler Birliği'nden TFF'ye tepki: Yabancı sınırı bir pazarlık konusu değil
TFF 1. Lig'i şampiyonla aynı puanda bitiren Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig'i şampiyonla aynı puanda bitiren Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam ile yollar ayrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Özgür Özel Nikos Dendias Süleyman Soylu
Magazin Hadise Demet Akalın Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Sergen Yalçın Merih Demiral Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsunspor Hasan Kılıç ile sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 20:31:25. #1.14#

title