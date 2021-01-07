Samsunspor, Gökhan Karadeniz'i transfer etti
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Samsunspor, Gökhan Karadeniz'i transfer etti

07.01.2021 17:17 | Son Güncelleme: 07.01.2021 17:20
Samsunspor, Gökhan Karadeniz'i transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor'dan Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Atakaş Hatayspor'dan Gökhan Karadeniz'i renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor takımında forma giyen Gökhan Karadeniz ile anlaşma sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki hücum oyuncusu Gökhan Karadeniz ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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