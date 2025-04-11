İstanbul'da lodos kaosu

İstanbul'da gece yarısı büyük kaos
Yunanistan Genelkurmay Başkanı Dimitri'den skandal meydan okuma

Türkiye'yi ayağa kaldıracak kare! Açık açık meydan okudu
Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek

Trafik kanunu değişiyor! O ehliyetler iptal edilecek
Başkent karlar altında

Okullar tatil edildi, yağış şiddetini her geçen dakika artırıyor

Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Samsunspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Samsunspor Galatasaray maçı hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir karşılaşma oynanacak. Samsunspor - Galatasaray maçı hem zirve yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor. Taraftarların en çok merak ettiği konular ise "Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta başlayacak?" ve "Maç hangi kanalda yayınlanacak?" soruları oldu.

Galatasaray, şampiyonluk mücadelesinde hata yapmamak isterken; Samsunspor ise iç sahada sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Birçok kişi, Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Samsunspor Galatasaray maçı hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Samsunspor - Galatasaray maçı, 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Samsunspor Galatasaray maçı hangi kanalda?

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN İLE MAÇLAR VE PROGRAMLARI KAÇIRMAYIN!

Bein Sports canlı yayın linki ile en sevdiğiniz süper lig maçlarını, futbol programlarını izleyebilir, keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.