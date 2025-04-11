Galatasaray, şampiyonluk mücadelesinde hata yapmamak isterken; Samsunspor ise iç sahada sürpriz bir sonuca imza atmayı hedefliyor. Birçok kişi, Samsunspor - Galatasaray maçı saat kaçta? Samsunspor Galatasaray maçı hangi kanalda? sorularının cevabını merak ediyor.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Samsunspor - Galatasaray maçı, 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşecek ve beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS CANLI YAYIN

Bein Sports canlı yayınlarını Bein Sports kanalından veya resmi internet sitesinden izleyebilirsiniz.

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BEIN SPORTS FREKANS BİLGİLERİ

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4