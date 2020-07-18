Samsunspor'da Gökhan Meral ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor'da savunma oyuncusu Gökhan Meral ile yollar ayrıldı.
18.07.2020 10:28 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:45
TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor'da savunma oyuncusu Gökhan Meral ile yollar ayrıldı.
Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Gökhan Meral ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Gökhan Meral'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA