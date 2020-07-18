Samsunspor'da Gökhan Meral ile yollar ayrıldı TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor'da savunma oyuncusu Gökhan Meral ile yollar ayrıldı.

TFF 1. Lig'e yükselen Samsunspor'da savunma oyuncusu Gökhan Meral ile yollar ayrıldı.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada, "Gökhan Meral ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Gökhan Meral'e kulübümüze olan katkılarından dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA