Samsunspor'da forma numaraları belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunspor'da forma numaraları belli oldu

Samsunspor'da forma numaraları belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'da yeni sezonda forma giyecek futbolcuların forma numaraları belli oldu.

TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor'da yeni sezonda forma giyecek futbolcuların forma numaraları belli oldu.

Samsunspor'da 2021-22 sezonunda futbolcuların giyeceği formaların numaraları belirlendi. Samsunspor'da 1 numara kaleci Nurullah Aslan'ın, 9 numara Tomane'nin, 10 numara Vukan Savicevic'in ve 55 numara ise Hasan Kılıç'ın oldu.

Yeni sezonda Samsunsporlu futbolcular şu forma numaraları ile sahada ter dökecekler:

"Nurullah Aslan (1), Ali Ülgen (2), Hüseyin Öztürk (3), Yunus Emre Çift (4), Ercan Yazıcı (5), Barış Başdaş (6), Brahim Darri (7), Cihan Kahraman (8), Antonio Manuel Fernandes Mendes (Tomane) (9), Vukan Savicevic (10), Gökhan Karadeniz (11), Recep Burak Yılmaz (15), Furkan Fehmi Güneş (16), Mehmet Akyüz (17), Kevin Boli (21), Alaaddin Okumuş (22), Yasin Öztekin (23), Eraldo Çinari (25), Alp Tutar (26), İsmael Diomande (27), Soner Gönül (28), Esin Hakaj (33), Berk Taşkın (44), Ali Taha Demir (52), Hasan Kılıç (55), Semih Altıkulaç (57), Moryke Fofana (70), Melih Okutan (77), Osman Çelik (88), Alen Melunovic (90), Aykut Özer (93), Polat Yaldır (97), Ali Kılıç (99)." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Serdar Ortaç
Spor Gervinho Fatih Terim Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsunspor'da forma numaraları belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 13:18:55. #1.16#

title