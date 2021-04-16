Samsunspor'da Burak Çalık, Caner Arıcı ve Keremcan Akyüz sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı
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Samsunspor'da Burak Çalık, Caner Arıcı ve Keremcan Akyüz sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı

Samsunspor'da Burak Çalık, Caner Arıcı ve Keremcan Akyüz sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 3 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da 3 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantı sonucu Burak Çalık, Caner Arıcı ve Keremcan Akyüz'ün sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Kulüp Başkanı Yüksel Yıldırım ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sözün bittiği yerdeyim. Söyleyecek çok şeyler var ama çok üzüntülüyüm, konuşamıyorum. Verdiğim sözü tutamadığım için sizlerden özür diliyorum. Başkan olarak benim şu anda yapabileceğim çok şey var gibi gözükse de daima söz, sadece sahadaki futbolcular ve teknik ekipte." ifadelerini kullandı.

Son maçında Menemenspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, ligde ikinci sıradaki yerini averajla Adana Demirspor'a bırakmış ve Süper Lig hedefinde yara almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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