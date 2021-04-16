Samsunspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
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Samsunspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Samsunspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'da alınan kötü sonuçlarından ardından 3 futbolcu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı.

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Samsunspor'da alınan kötü sonuçlarından ardından 3 futbolcu sezon sonuna kadar kadro dışı bırakıldı.

Ligde Süper Lig'e yükselme potasından 3. sıraya düşünen Samsunspor'da haftalardır oynana kötü futbol ve alınan kötü sonuçların faturası futbolculara kesildi. Samsunspor Kulübü'nün sosyal medyadan yaptığı açıklamada takım kaptanı Caner Arıcı, Kerem Can Akyüz ve Burak Çalık'ın kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Kulüp tarafından yapılan bilgilendirmede, "Oyuncularımızdan Caner Arıcı, Kerem Can Akyüz ve Burak Çalık yönetim kurulumuzun bugün tarihli almış olduğu karar doğrultusunda sezon sonuna kadar kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

Caner Arıcı bu sezon Samsunspor ile 16 maça çıkıp 1 asist yapmıştı. Sol bek mevkiinde görev yapan Kerem Can Akyüz de kırmızı-beyazlı ekiple 26 maça çıkıp 3 asist yapmıştı. Ligin ilk devresinin değişilmez isimlerinden olan kanat forvet Burak Çalık ise 27 maçta 5 gol 3 asist ile direkt olarak 8 gole katkı vermişti.

Samsunspor, Pazartesi günü kendi sahasında saat 19.00'da Bursaspor ile karşılaşacak. - SAMSUN

Samsunspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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