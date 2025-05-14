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Samsunspor Avrupa'yı garantiledi mi?

Samsunspor Avrupa'yı garantiledi mi?
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Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Galatasaray, 3-0'lık skorla kazanmayı başardı. Peki, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi mi?

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'nı almasının ardından Samsunspor, gelecek sezon UEFA organizasyonlarında yer almayı garantiledi. Samsunspor Avrupa'yı garantiledi mi?

SAMSUNSPOR AVRUPA'YI GARANTİLEDİ Mİ?

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele etmeyi garantiledi. Kırmızı-beyazlılar, ligdeki sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi ya da UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Öte yandan Samsunspor Kulübü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak taraftarlarına seslendi.

İşte Samsunspor'un o paylaşımı;

Bir Hayal Daha Gerçeğe Döndü:

SAMSUNSPOR AVRUPA'DA!

Kupadaki sonuçların ardından 2025/26 sezonunda UEFA Avrupa kupalarına katılmamız resmileşti!

Samsunspor Avrupa'yı garantiledi mi?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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