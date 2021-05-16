Samsunspor Altınordu maçı için İzmir'e gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunspor Altınordu maçı için İzmir'e gitti

Samsunspor Altınordu maçı için İzmir'e gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

off ilk maçı için İzmir'e gitti.

off ilk maçı için İzmir'e gitti.

Samsunspor, Salı günü deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı için bugün havayolu ile İstanbul'a oradan da İzmir'e hareket etti. Yarın İzmir'de antrenman yapacak olan kırmızı-beyazlılar, Salı günü saat 18.00'de Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda Altınordu ile karşılaşacak.

Dünkü idmanda dizine aldığı darbe nedeniyle ağrıları yoğunlaşan İlyas Kubilay Yavuz tedbir amaçlı olarak maç kadrosuna dahil edilmedi. Oyuncunun Altınordu ile oynanacak Play-off rövanş mücadelesine yetiştirmek için tedavisine ivedilikle başlandığı belirtildi.

Öte yandan Samsunspor'un 21 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer aldı:

Nurullah Aslan, Furkan Köse, Ahmet Altın, Veli Çetin, Yalçın Kılınç, Kevin Boli, Erkam Reşmen, Erhan Kartal, Mücahit Albayrak, Gökhan Alsan, Ferhat Çulçuoğlu, Oğuz Gürbulak, Vukan Savicevic, Brice Dja Djedje, Guido Koçer, Gökhan Karadeniz, Yasin Öztekin, Jugurtha Hamroun, Mathias Coureur, Nadir Çitfçi ve Emirhan Koca. - SAMSUN

Samsunspor Altınordu maçı için İzmir'e gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
İzmir'de Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamaları
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
Antalya'da şampiyonluk sevinci kısıtlama dinlemedi
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Abdullah Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Caner Erkin Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsunspor Altınordu maçı için İzmir'e gitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.5.2021 12:48:03. #1.14#

title