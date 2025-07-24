Samsunspor – Almere dostluk maçı Cuma günü oynanacak. Bu karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen izleyiciler için maçın yayın kanalı ve platform bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Peki, Samsunspor Almere maçı maç hangi kanalda, şifresiz mi, şifreli mi? bu iki paragrafı tamamen özgünleştir

SAMSUNSPOR – ALMERE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Samsunspor ile Almere City, bir dostluk maçında karşı karşıya geliyor. Sporseverler bu özel karşılaşmanın saat kaçta başlayacağını, yayın bilgisinin şifreli mi yoksa şifresiz mi olacağını merak ediyor. Aynı zamanda maçın nerede oynanacağı da merak edilen bilgiler arasında yer alıyor.

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

Hazırlık sürecinin önemli bir parçası olan bu mücadele, 25 Temmuz Cuma günü saat 14:30'da oynanacak. Futbolseverlerin bu saatte ekran başında olmaları öneriliyor.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Samsunspor – Almere City karşılaşması, Portekiz'in Faro kentindeki Estádio de São Luís Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Bu mücadele Samsun'da değil, Faro'da oynanacak.

YAYIN BİLGİSİ

Bu özel hazırlık maçı için şu an itibarıyla hiç resmî yayıncı açıklanmamıştır. Dolayısıyla karşılaşma televizyon kanallarında şifresiz olarak yayınlanmayacak. Şu anda canlı izlemek isteyenler için açık bir yayın alternatifi bulunmamaktadır.

Samsunspor ile Almere City arasında oynanacak hazırlık maçının nerede ve ne zaman oynanacağı kesinleşmiş durumda. Ancak, yayın konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığından maçı televizyondan izlemek mümkün değil. İlerleyen günlerde bir yayın anlaşması açıklanırsa, bu durumda maç izlenebilir hale gelebilir.