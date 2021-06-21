Samsunspor, Ali Ülgen ile 4 yıllık anlaşma sağladı
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ankaraspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Ali Ülgen ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ankaraspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Ali Ülgen ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardı.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Ankaraspor takımında forma giyen Ali Ülgen ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı