Samsunspor, Ali Ülgen ile 4 yıllık anlaşma sağladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ankaraspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Ali Ülgen ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Ankaraspor'da forma giyen sağ bek oyuncusu Ali Ülgen ile 4 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Ankaraspor takımında forma giyen Ali Ülgen ile 4 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı