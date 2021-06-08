Samsunspor 4 futbolcu ile yollarını ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsunspor 4 futbolcu ile yollarını ayırdı

Samsunspor 4 futbolcu ile yollarını ayırdı
Anadolu Ajansı / İlyas Gün - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da sözleşmesi sona eren İlyas Kubilay Yavuz, Veli Çetin, Oğuz Gürbulak ve Erkam Reşmen ile yolların ayrıldığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'da sözleşmesi sona eren İlyas Kubilay Yavuz, Veli Çetin, Oğuz Gürbulak ve Erkam Reşmen ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan 4 futbolcu için ayrı ayrı teşekkür mesajı yayımladı.

Samsunspor'da 4,5 yıl forma giyen ve kaptanlık yapan Erkam Reşmen ise sosyal medya hesabından açıklama yaparak, takımdan ayrılmanın üzüntüsü içinde olduğunu aktardı.

"Ayrılık benim için zor olacak hem de çok zor." diyen Erkam, şu ifadeleri kullandı:

"Doğduğum yer olmasa da evim gibi hissettiğim yerden ayrılıyorum. Sizleri ve bu şehri çok özleyeceğim. Samsunspor'u layık olduğu yere çıkarıp gitmeyi çok isterdim ama nasip değilmiş. Tepeden tırnağa hepimizin hataları oldu. Kaçan bu şampiyonluğu sadece bu şehri çok seven ve şampiyonluğu çok isteyen teknik direktör Ertuğrul Sağlam hocaya yüklemek bizlere yakışmaz. Sizleri çok seviyorum, hakkınızı helal edin."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı
Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali
TFF Başkanı Nihat Özdemir'den yabancı sayısı kuralında esneme sinyali
Türk futbolunda 'yabancı' krizi! TFF'nin geri adım atmaması Kulüpler Birliği'ni harekete geçirdi
Türk futbolunda 'yabancı' krizi! TFF'nin geri adım atmaması Kulüpler Birliği'ni harekete geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Veysel Eroğlu Adil Karaismailoğlu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Kenan Doğulu Şeyma Subaşı
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsunspor 4 futbolcu ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 13:43:00. #1.15#

title