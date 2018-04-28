Samsung'un 4. Çeyrek Faliyet Raporu, Düşük İphone X Sevkiyatını Doğruluyor

Samsung'un mobil OLED işi zayıf talebe rağmen rekor karlar gösteriyor.



Samsung'un OLED Ekran Verileri Düşük iPhone X Sevkiyatını Doğruluyor. Samsung'un 4. Çeyrek Faliyet Raporu, Düşük iPhone X Sevkiyatını Doğruluyor.

Apple'ın iPhone X üretimini düşürdüğü ve talebin beklenenden az olduğu yönündeki haberleri doğrulayacak bir çok veri açıklandı. Ancak bunun en önemli kanıtlarından birisi iPhone X'in OLED ekranlarını sağlayan Samsung'un Mobil OLED kısmının verilerinde ortaya çıktı.

Samsung'un 4. Çeyrek Faliyet Raporu



Samsung'un dördüncü çeyrek Faliyet raporu verilerine göre şirket rekor işletme karını 14.4 milyar dolar olarak açıkladı. Tahmin edileceği gibi bu rekor kar içerisinde kendi telefon satışlarının yanında yer alan OLED ekran satışları da yer alıyor. Raporda dikkat çeken ayrıntı da OLED ekran satışlarının beklenenden daha düşük olduğu görülüyor.

Samsung OLED ekran üreticisi olarak iPhone X modelinin en önemli tedarikçisi durumunda ve sonuçlar taleplerin beklenenden daha düşük olduğunu gösteriyor. Apple bu konuda bir açıklama yapmasa da 1 Mayıs'taki faliyet raporunda bu verilere yer vermesi bekleniyor.

Samsung'un kendi cihazlarının satışlarında ise S9'un performansının Galaxy S8'e göre oldukça güçlü olduğu söylenebilir. Ancak bu yılın ikinci yarısı Galaxy Note 9 yılı olabilir.

Samsung TV satışları ise düşüyor, 8K ve MicroLEd Duvar ekranlarıyla ilgili güncellemeleri yakından takip ediyoruz. Rapora göre iki ürünün bu yılın ikinci yarısında lansmanları gerçekleştirilecek.

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https://www.teknotalk.com/samsungun-4-ceyrek-faliyet-raporu-dusuk-iphone-x-sevkiyatini-dogruluyor-63440/