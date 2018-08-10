Samsung Note 9, Galaxy S9 ile aynı kaderi paylaşacak mı?



Samsung Galaxy S9 müşterileri için yeterince iyi ve büyük değişiklikler sunmadı. Yarın düzenlenecek etkinlikten sonra yeni Galaxy Note9'unda tüketicilere neler sunacağını hep birlikte göreceğiz.

Samsung'un yeni Galaxy Note 9'u için hazır olun ancak yeni amiral gemisini bekleyen en büyük tehlike Galaxy S9 gibi bir kaderi yaşaması. Yarın itibari ile düzenlenecek Unpacked 2018 etkinliği ile yeni premium serisi geniş ekranlı akıllı telefonunu tanıtacak.

Tanıtımda Sytlus kalemine eklenen yeni özellikler ile şu anda dünya genelinde popüler olan Fortnite oyunun Android Sürümünün de belirli bir süreliğine Note 9 kullanıcılarına açılması da söz konusu. Tüm bunlara rağmen genel olarak S9′ da olduğu gib Note 9'da da köklü değişiklikler yeni iyileştirilmiş yeni özelliklerden bahsedeceğimiz gerçeği ile karşı karşıyayız. Hal böyle olunca akla şu soru geliyor.

Samsung Note 9, Galaxy S9 ile aynı kaderi paylaşacak mı? Düşük ve Yavaş Giden Satışlar !



Samsung bu yılın başlarında 16 Mart'ta çıkardığı yeni modellerine daha iyi kamera özellikleri, geliştirilmiş ses özellikleri eklemesine rağmen; ikinci çeyrekte açıklanan satış rakamları; diğer rakiplerinden daha fazla pazar payına sahip olmasına rağmen şirketin, 2013 yılından buyana sergilediği en kötü performansa ev sahipliği yaptı. IHS Markit verilerine göre 70.8 milyon ünite ile yüzde 11'lik bir düşüş söz konusu oldu.

Sonuçlar giderek durgunlaşan akıllı telefon pazarında, Huawei, Xiaomi ve OnePlus gibi Çinli rakiplerinde dahil olduğu pazarda Samsung'un liderliğinden birşey alıp götürmedi ancak; Apple'ın iPhone X'i kadar gelir getiren bir ürün olacak şekilde alıcılar tarafından yeterli ilgiyi gördüğü söylenemez.

Yine de Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus cihazları ile rekabete karşı mücadele ediyor bu kesin. Yılın ikinci yarısında ise bu savaşa Note9 ile devam edecek.

Cnet

https://www.teknotalk.com/samsung-note-9-galaxy-s9-ile-ayni-kaderi-paylasacak-mi-64921/