Samsung, Ekranların Geleceğini Ces'te Tanıttı

Samsung Electronics, Tüketici Elektroniği Fuarı (CES) kapsamında düzenlediği "First Look" etkinliğinde Micro LED ekran teknolojisindeki son yenilikleri tanıttı.

Samsung'un açıklamasına göre, şirketin etkinlikte tanıttığı yeni Micro LED tasarımları arasında 75 inç boyutunda yeni bir ekran ve 219 inç boyutundaki The Wall da yer aldı. 2019 CES En İyi İnovasyon ödülü sahibi yeni nesil Micro LED ekranların değişik boyut ve şekillere sahip örnekleri de sergilendi.



Etkinlikte konuşan Samsung Electronics Görüntü Sistemleri İş Birimi Başkanı Jonghee Han, Samsung'un onlarca yıldır yeni nesil ekran inovasyonunda öncü olduğunu belirterek, "Tüm performans kategorilerinde mükemmel sonuç veren akıllı ve özelleştirilebilir ekranlarla Micro LED teknolojimiz, sıradaki ekran devriminin liderliğini yapıyor. Samsung Micro LED'in önünde hiçbir sınır yok, aksine sonsuz olasılıklar var." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, ileri düzey kendi kendine ışıma teknolojisine ve modüler özelliklere sahip olan Samsung Micro LED ekranlar, benzersiz görüntü kalitesi, çok yönlü kullanım imkanı ve tasarım seçenekleri sunuyor. Bu dönüşebilen TV ekranları, kendi kendine ışıma yapabilen ayrı Micro LED modüllerinden oluşuyor.

Samsung, Micro LED teknolojisini geçen yıl CES'te övgü ve ödüller alan The Wall adlı 146 Micro LED ekranla birlikte tanıtmıştı. Mikroskobik LED yongaları arasındaki açıklığı azaltan ultra hassas dizilimli yarı iletken paketleme sürecindeki teknik gelişmeler sayesinde, Samsung daha küçük ve evlere daha uygun 75 inçlik etkileyici bir 4K Micro LED ekran üretmeyi başardı.



Micro LED teknolojisinin modüler yapısı ekran boyutu konusunda esneklik sağlıyor, böylece kullanıcılar ekranı herhangi bir oda veya alana uygun hale getirebiliyor. Kullanıcılar Micro LED modülleri ekleyerek ekran boyutunu istediği kadar genişletebiliyor. Micro LED'lerin modüler işlevi ile kullanıcılar gelecekte 9x3, 1x7 veya 5x1 gibi kendi mekanlarına, estetik anlayışlarına ve işlevsel ihtiyaçlarına uygun sıra dışı ekran boyutları oluşturabilecek.



Samsung'un Micro LED teknolojisi ayrıca içerikleri de ekran boyutu ve şekline uygun hale getiriyor. Samsung Micro LED ekranlar, yeni modül eklendiğinde bile çözünürlüğü artırıp piksel yoğunluğunu sabit tutabiliyor. Ayrıca, Micro LED'ler standart 16: 9 içeriklerden 21: 9 geniş ekran filmlere, 32: 9 ve hatta 1: 1 gibi alışılmadık en boy oranlarını da görüntü kalitesinden taviz vermeden destekliyor.

Kaynak: AA