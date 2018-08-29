Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,63 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,63 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜRÜN CİNSİ EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

HUBUBAT
Yemlik Arpa 0,79 0,83
Ekmeklik Buğday 0,85 0,87
İthal Buğday 0,99 1,07
HUBUBAT MAMULLERİ
Buğday Kepeği dökme 0,81 0,92
YAĞLI TOHUMLAR
Yağlık Ayçiçeği 2,27 2,27
KURU MEYVELER
Kabuklu Fındık 9,63 9,63
YAŞ MEYVELER
Elma 1,61 2,00

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et