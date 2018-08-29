Samsun Ticaret Borsası
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,63 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsası'nda (STB) kabuklu fındığın kilogramı 9,63 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|HUBUBAT
|Yemlik Arpa
|0,79
|0,83
|Ekmeklik Buğday
|0,85
|0,87
|İthal Buğday
|0,99
|1,07
|HUBUBAT MAMULLERİ
|Buğday Kepeği dökme
|0,81
|0,92
|YAĞLI TOHUMLAR
|Yağlık Ayçiçeği
|2,27
|2,27
| KURU MEYVELER
|Kabuklu Fındık
|9,63
|9,63
|YAŞ MEYVELER
|Elma
|1,61
| 2,00