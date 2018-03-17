Samsun'daki Besi Bölgesi Yatırımcı Bekliyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde büyükbaş hayvan yetiştiricileri için oluşturulan besi bölgesine yatırımcıların gelmesi bekleniyor.

Porsuk Mahallesi'nde 150 dönümlük arazide büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin ahır kurması için besi bölgesi oluşturuldu.

Kesimhane ve veteriner kliniğinin de bulunacağı, altyapısı hazırlanan alan, yatırımcılara ücretsiz olarak tahsis edilecek.

Alanda 28 üretici, 50 ila 100 arasında büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapabilecek.

Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, AA muhabirine, besi bölgesinin büyükbaş hayvan yetiştiriciliğini artmasına katkı sunacağını söyledi.

Çarşamba Ovası'nın Konya Ovası'ndan sonra Türkiye'nin en önemli ikinci ovası olduğuna işaret eden Dündar, "Ovamız neredeyse bakir bir alan. Çünkü yeterince kullanılmıyor. Böyle bir ovada hayvan yetiştiriciliği yapılabilir. Türkiye'de kesimhanesi, veteriner kliniğinin bir arada olduğu besi bölgesi yok. Arsayı ve altyapısını üreticilerimize ücretsiz tahsis ediyoruz. Yer isteyen üretici Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 50 hibe alabilir." diye konuştu.

Dündar, besi bölgesindeki alanın tamamen dolmadan üreticilerin bir an önce kendilerine başvurması gerektiğini kaydetti.

TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan ise besi bölgesinde ahır kurmak isteyen iki üreticiye yüzde 50 hibe verdiklerini ve bu kişilerin çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Üreticiler sadece projelerini hazırlayacak ve bize müracaat edecek. Bu dönem 3. çağrı dönemi ve 164 milyon avroluk hayvancılık işletmeleri için hibe var. Besi bölgesinde yatırım yapmak isteyen üreticiler, projelerini Avrupa Birliği standardında hazırlayıp bize başvuracak. Besi bölgesi için 7 projeye aldık, 7'si de sözleşmeye hak kazandı. 5 üretici de yakında üretime geçecek." dedi.

Yatırım yapmak isteyenler için besi bölgesinin çok cazip olduğunu vurgulayan Turan, yatırımcılara her zaman destek sağlayacaklarını sözlerine ekledi.