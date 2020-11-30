Samsun'da ihracat yüzde 34,9 arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da ihracat yüzde 34,9 arttı

30.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 30.11.2020 17:15
Samsun'da ihracat yüzde 34,9 arttı

Samsun'da 2020 Ekim ayında geçen yıl aynı aya göre ihracat yüzde 34.9 artarak 82.3 milyon dolar, ithalat yüzde 24.4 artarak 63,2 milyon dolar oldu.

Samsun'da 2020 Ekim ayında geçen yıl aynı aya göre ihracat yüzde 34.9 artarak 82.3 milyon dolar, ithalat yüzde 24.4 artarak 63,2 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya İlleri Dış Ticaret İstatistikleri, Ekim 2020" konusunda bir basın açıklaması yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre 2020 yılı Ekim ayında Samsun'da ihracat 82.3 milyon dolar, Tokat'ta ihracat 3.3 milyon dolar, Çorum'da ihracat 58.9 milyon dolar, Amasya'da ihracat 10.4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Samsun'da ithalat 63.2 milyon dolar, Tokat'ta ithalat 0.7 milyon dolar, Çorum'da ithalat 60.7 milyon dolar, Amasya'da ithalat 3.6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Koronavirüs aşısından müjdeli haber! Ciddi vakalarda yüzde 100 etki sağladı
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Yeni kısıtlamalar için karar günü! Toplantı başladı, gözler Erdoğan'ın yapacağı açıklamada
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor
Ankara kulislerini sallayan anket! Bugün seçim olsa barajı yalnızca 3 parti geçebiliyor

Bir önceki yıl aynı aya göre Ekim ayında ihracat Samsun'da yüzde 34.9, Tokat'ta yüzde 101.1, Amasya'da yüzde 9.5 artarken, Çorum'da yüzde 21.6 azaldı. İthalat Samsun'da yüzde 24.4 artarken, Çorum'da yüzde 27.3, Tokat'ta yüzde 56.6, Amasya'da yüzde 25.7 azaldı. - SAMSUN

Samsun'da ihracat yüzde 34,9 arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TÜİK-İstihdam yüzde 2.6 arttı, çalışılan saat yüzde 3.6 azaldı
TÜİK-İstihdam yüzde 2.6 arttı, çalışılan saat yüzde 3.6 azaldı
Hizmet ihracatı yüzde 1.1, ithalatı yüzde 0.4 yükseldi
Hizmet ihracatı yüzde 1.1, ithalatı yüzde 0.4 yükseldi
Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 17 bin 571 adet arttı
Samsun'da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 17 bin 571 adet arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Demet Akalın Merve Boluğur Ariana Grande Seren Serengil
Spor Samatta Mbaye Diagne Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran
Tüm Haberler Bursa Kabine Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da ihracat yüzde 34,9 arttı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.11.2020 17:42:54. #1.15#
title