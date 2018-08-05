Samsun'da "Ekstrem Spor" Festivali

Samsun'da, ikincisi düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası ekstrem sporlar festivali "Falcon Fest" devam ediyor.

Festivalin ikinci gününde, Atakum ilçesinde 67 sporcunun katıldığı Türkiye'nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu start aldı.

Yarışlarda kısa, olimpiyat ve uzun mesafe etapları bulunuyor.

Triatlon, sporcuların Çobanlı İskelesi alanında sırasıyla 3,8 kilometre yüzme, 180 kilometre bisiklet ve 42 kilometre koşu etaplarını tamamlamasının ardından sona erecek.

Daha sonra dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek.