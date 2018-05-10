Samsun'da Bölgesel Kalkınma Toplantısı

SAMSUN (İHA) – Bölgesel kalkınmanın yollarının anlatıldığı toplantı, birçok iş adamı ve şehir yöneticilerinin katılımıyla Samsun'da yapıldı.

"Bölgesel Kalkınmada MÜSİAD'ın Rolü" toplantısı Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda gerçekleşti. İş adamı ve şehir yöneticilerinin katıldığı toplantıda Samsun'un ekonomisi hakkındaki fikirler tartışıldı.

Samsun'un potansiyelini daha çok göstermesi gerektiğinin altını çizen Vali Osman Kaymak, "Samsun'da göreve yeni başladım. Samsun potansiyelini tam yansıtamıyor. Samsun'da ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Turizm, sanayi, tarım gibi alanlarda daha çok gelişmemiz lazım. Samsun'un insan yapısı evrensel kültüre hazır, bütün dünyayla entegre insan yapısı var. OMÜ, bizim için büyük bir kazanım. Yeni kurulan Samsun Üniversitesi de buna katkı yapacaktır. OMÜ, Türkiye'de en fazla öğrenci kabul eden 2. üniversite durumunda. TEKNOPARK'ta çok güzel çalışmalar yapıyor. Türkiye 3'üncüsü oldular. Fuar alanımızda tanıtımımız için büyük işler yapıyor. Orayı da büyütmeye çalışıyoruz. Lojistik Merkezi de en büyük yatırımlarımızdan birisi. Mevcut depoları doldurup, yeni depolar yapmayı istiyoruz. Samsun'un daha iyi tanıtılması için bütün bu özelliklerimizi daha da geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Samsun ekonomisinin daha iyi yerlere gitmesi için çalıştıklarını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, "Milletlerin mücadelesinde en önemli mücadele derneğinizin bu anlamdaki mücadelesini tebrik ediyoruz. Samsun'da ekonominin gelişmesi için önemli potansiyeller var. Sanayi bölgelerimiz, turizm bölgelerimiz, tarım bölgelerimiz var. Sizlerin de katkılarıyla yeni yatırımları şehrimize bekliyoruz" diye konuştu.

Samsun'un ekonomisinin gelişmeye müsait olduğunu vurgulayan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da, "Samsun, Orta Karadeniz'in en kalabalık nüfusuna sahip ve bölgenin en cazip merkezi. Burada yatırım, turizm ve tarım potansiyeli var. Samsun, 151 ülkeye ihracat yapıyor. Bu da Türkiye'deki en üst illerden birisi olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda Samsun'un 2018 yılı ilk 4 ayına baktığımızda yaklaşık yüzde 27 artış var. 196 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirilmiş. Bu da bir önceki senenin ihracata göre ihracatın yüzde 30 oranında artacağını gösteriyor. Yabancı yatırımcıları da Samsun'da görüyoruz. Bu yatırımcıları şehirde görmek, Samsun'un büyüme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Bunların daha da geliştirilmesi için şehrin tanıtımının yapılması çok önemli" şeklinde konuştu. - SAMSUN