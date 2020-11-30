Samsun'da balık fiyatları
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Samsun'da balık fiyatları

30.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 30.11.2020 15:20
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, hamsinin kilogramı 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

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EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 10,00 10,00
Somon 30,00 40,00
İstavrit 20,00 25,00
Tirsi - -
Mezgit 20,00 25,00

Levrek (çiftlik) 30,00

 35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 40,00
Sargan 25,00 30,00
Palamut (tane) 20,00 30,00
Barbunya 20,00 30,00
Kalkan 70,00 100,00
Çinekop (deniz) 40,00 50,00
Lüfer (tane) - -
Kötek 30,00 40,00
Levrek (deniz) 40,00 50,00
Alabalık 20,00 25,00
Kefal 10,00 15,00
Sazan - -

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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