Samsun'da 14. Kunduz Yağlı Güreşleri Yapıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kültür, Sanat, Doğa ve Turizm Festivali etkinlikleri kapsamında 14. Kunduz Yağlı Güreşleri yapıldı.

Kunduz Dağı'nda geçekleştirilen yağlı güreşlere, 64'ü başpehlivan olmak üzere bin 40 güreşçi katıldı.

Güreşler öncesi yapılan geçit töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden dinlenen İstiklal Marşı'na vatandaşlar da eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Buradaki birlik ve beraberlik, güzel buluşma ruhuyla birlikte ben inanıyorum ki bugünlerde en çok ihtiyacımız olan güçlü mesajı bugün Vezirköprü'den veriyoruz. Ben ata sporumuzu yaşatmak için mücadele verenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından güreş ağası yarışması yapıldı. 5 adayın yarıştığı ağalık mücadelesini 250 bin lira veren iş adamı Halil İbrahim Çiçek kazandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde geçmiş yıllarda başpehlivan olan Fatih Atlı, Şaban Yılmaz, Recep Kara'nın da katıldığı güreşlerde, finalde Fatih Atlı ile Şaban Yılmaz karşılaştı.

Uzun süre birbirine üstünlük sağlayamayan pehlivanların müsabakası uzatmaya gitti. Puanlama sisteminin uygulandığı finalde Atlı, Yılmaz'ı mağlup ederek başpehlivan oldu.

Yağlı güreşler esnasında cazgırlar, tekerleme ve esprilerle festivale renk kattı.

Festivale, Karaaslan'ın yanı sıra Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ve vatandaşlar katıldı.