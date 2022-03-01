Samsun Adliyesi 309 personel alacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun Adliyesi 309 personel alacak

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Samsun Adliyesi 309 personel alacak

Samsun Adliyesi Adalet Komisyonu tarafından, adliye ve cezaevlerinde görevlendirilmek üzere toplam 309 personelin işe alınacağı öğrenildi.

Samsun Adliyesi Adalet Komisyonu tarafından, adliye ve cezaevlerinde görevlendirilmek üzere toplam 309 personelin işe alınacağı öğrenildi.

Personel alımıyla ilgili Samsun Adliyesinden edinilen bilgiye göre, Samsun Adliyesine 2 mübaşir, 2 hizmetli, 5 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 işaret dili tercümanı, Bafra Adliyesine 1 icra katibi, Kavak Cezaevine 248 erkek infaz Koruma Memuru, 9 bayan infaz koruma memuru, 18 cezaevi katibi, 1 hemşire, 7 şoför, 2 aşçı, 3 elektrik teknisyeni, 3 sıhhi tesisat teknisyeni, 2 bilgisayar teknisyeni, 1 makine teknisyeni olmak üzere toplam 309 personel alınacak. E-devlet üzeninden bugün başlayan başvuruların 17 Mart'ta sona ereceği belirtildi. 18 Nisan'da boy kilo ölçümü yapılacağı, 9 Mayıs'ta icra katipliği sınavının yapılacağı ve 23 Mayıs ve devamındaki günlerde ise sözlü sınavın yapılacağı öğrenildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Adalet Komisyonu, Samsun Adliyesi, Samsun, İcra, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title