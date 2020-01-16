Samsun 19 Mayıs Stadı'nın zemini hibrit çime dönüştürülüyor

16.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:20

Gençlik ve Spor Bakanlığınca TOKİ'ye yaptırılan ve 3 yıl önce hizmete giren Samsun 19 Mayıs Stadı'nın zemininin hibrit çime dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.

Yılport Samsunspor AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Erkanat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stat zemininin 3 yıldır oturmaması, her maçtan sonra çimde bozulma meydana gelmesi nedeniyle hibrit çime geçmek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Kulübün stat kullanımı nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığına biriken borcundan mahsup edilmek üzere hibrit çim uygulamasına başlandığını aktaran Erkanat, "Hibrit çim sayesinde saha zemini düzelecek. Bunun için Hollandalı bir firma ile anlaştık. 24 saat vardiya ile hibrit çim zemine monte ediliyor. İki hafta içinde işlem bitecek ve bir sonraki iç saha maçını evimizde oynayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Zemindeki yüksek aşınmaları onararak, kaliteli ve düzgün bir saha oluşturmak istediklerini vurgulayan Erkanat, "Hibrit çim, doğal çim aşınmış olsa bile daima yeşil ve estetik bir görünüm sunar. Zeminden kaynaklı sporcu yaralanmalarında azalma sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA