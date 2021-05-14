Şampiyonun ve düşenin ortaya çıkacağı Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu
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Şampiyonun ve düşenin ortaya çıkacağı Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri açıklandı. Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Kayserispor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Geçen hafta görev almayan Aydınus ve Çakır'a düdük verilmesi dikkat çekti.

Süper Lig'de şampiyonun ve düşenin belli olacağı son haftanın hakemleri açıklandı. Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Kayserispor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.

İşte programlar:

Şampiyonun ve düşenin belli olacağı Süper Lig'in son haftasında hakemler belli oldu
Şampiyonun ve düşenin belli olacağı Süper Lig'in son haftasında hakemler belli oldu
Şampiyonun ve düşenin ortaya çıkacağı Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu
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