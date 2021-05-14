Şampiyonun ve düşenin ortaya çıkacağı Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 42. haftanın hakemleri açıklandı. Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Kayserispor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak. Geçen hafta görev almayan Aydınus ve Çakır'a düdük verilmesi dikkat çekti.
Süper Lig'de şampiyonun ve düşenin belli olacağı son haftanın hakemleri açıklandı. Göztepe-Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek. Kayserispor-Fenerbahçe maçında Halil Umut Meler düdük çalacak.
İşte programlar: