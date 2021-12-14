Şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Trabzonspor'da Nwakaeme, 1 ay sahalardan uzak kalacak - Haberler Spor
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Şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Trabzonspor'da Nwakaeme, 1 ay sahalardan uzak kalacak

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Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber geldi. Antalyaspor maçında sakatlanan ve kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edilen Nijeryalı futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor yıldız futbolcusundan gelen haber le sarsıldı. Şampiyonluğa koşan bordo-mavililerde Nwakaeme uzun süre sahalardan uzak kalacak.

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Trabzonspor 'da Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme'nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

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