Şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Trabzonspor'da Nwakaeme, 1 ay sahalardan uzak kalacak
Trabzonspor'a Nwakaeme'den kötü haber geldi. Antalyaspor maçında sakatlanan ve kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edilen Nijeryalı futbolcunun 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor yıldız futbolcusundan gelen haber le sarsıldı. Şampiyonluğa koşan bordo-mavililerde Nwakaeme uzun süre sahalardan uzak kalacak.
1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK
Trabzonspor 'da Antalyaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Nwakaeme'nin kasığında ikinci dereceden yırtık tespit edildiği ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
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