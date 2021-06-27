Şampiyonluk yaşayan kadın başkan istifa etti
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Şampiyonluk yaşayan kadın başkan istifa etti

Şampiyonluk yaşayan kadın başkan istifa etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı olan ve 'şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan' olarak Türk Futbol Tarihi'ne geçen Cevher Erdem istifa ettiğini duyurdu.

Misli.com 3. Lig'den 2. Lig'e yükselen Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı olan ve 'şampiyonluk yaşayan ilk kadın başkan' olarak Türk Futbol Tarihi'ne geçen Cevher Erdem istifa ettiğini duyurdu.

Misli.com 3. Lig'den 2. Lig'e yükselerek şampiyonluk sevincini yaşayan Adıyaman 1954 Spor'un kadın Başkanı Cevher Erdem, futbol tarihine Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı olarak geçmişti. Başkan Cevher Erdem, şampiyonluk sevincinden 56 gün sonra istifa ettiğini duyurdu. Erdem konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yaklaşık 2 yıldır içerisinde bulunduğum ve 1 yıl önce heyecanla devraldığım Adıyaman Spor Kulübü Başkanlığı görevinden istifa ettiğimi siz değerli taraftarlara üzülerek belirtmek isterim. Güzel başarılara imza attığımız bir dönemin ardından iş yoğunluğum ve 2 çocuğuma yeterince zaman ayıramadığımı fark etmem beni bu karara almaya yöneltti. Gözüm asla arkada kalmayacak çünkü, kulübe tüm benliği ile hizmet eden çok kıymetli başkanımız Sait Aybak spor kulübümüz için en iyisini yapmaya devam edecektir. Her daim Adıyaman Spor Kulübümüzün yanında olan Sait Aybak'ın bana olan desteklerinden dolayı da ayrıca minnettar olduğumu ve teşekkür ettiğimi ifade etmek isterim. Bu ayrılık sadece fizikken olacak ve daima kalbim takımımızla atacaktır" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Şampiyonluk yaşayan kadın başkan istifa etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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