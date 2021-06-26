Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Kolombiya'da ligi zirvede bitiren Deportes Tolima'nın kalecisi Alvaro Montero, şampiyonluk mücadelesini kazanmalarının ardından maçın hakemine sarıldı. Yaşanan durum karşısında oldukça şaşıran ve sinirlenen hakem, Montero'yu sarı kartla cezalandırdı.

Kolombiya Ligi'nde kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesinde Millonarios ve Deportes Tolima karşı karşıya geldi. Maçı kazanan Deportes Tolima şampiyonluğa ulaşırken takımın kalecisi Alvaro Montero'nun yaptığı hareket Kolombiya'da gündeme oturdu.

MONTERO SARI KARTLA CEZALANDIRILDI

Deportes Tolima'nın kalecisi Alvaro Montero maçın bitiş düdüyle birlikte büyük bir mutluluk yaşarken, kendini tutamayıp karşılaşmanın hakemine sarıldı. Bu durum karşısında oldukça şaşıran ve sinirlenen hakem, Montero'yu sarı kartla cezalandırdı.

Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Brad Pitt Tolga Yüce Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Burak Elmas Aziz Yıldırım Merih Demiral Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 01:20:26. #1.15#

title