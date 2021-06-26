Şampiyonluk sonrası sevinçten ne yapacağını bilemeyen kaleci, hakeme sarıldı

Kolombiya'da ligi zirvede bitiren Deportes Tolima'nın kalecisi Alvaro Montero, şampiyonluk mücadelesini kazanmalarının ardından maçın hakemine sarıldı. Yaşanan durum karşısında oldukça şaşıran ve sinirlenen hakem, Montero'yu sarı kartla cezalandırdı.

Kolombiya Ligi'nde kıran kırana geçen şampiyonluk mücadelesinde Millonarios ve Deportes Tolima karşı karşıya geldi. Maçı kazanan Deportes Tolima şampiyonluğa ulaşırken takımın kalecisi Alvaro Montero'nun yaptığı hareket Kolombiya'da gündeme oturdu.

MONTERO SARI KARTLA CEZALANDIRILDI

Deportes Tolima'nın kalecisi Alvaro Montero maçın bitiş düdüyle birlikte büyük bir mutluluk yaşarken, kendini tutamayıp karşılaşmanın hakemine sarıldı. Bu durum karşısında oldukça şaşıran ve sinirlenen hakem, Montero'yu sarı kartla cezalandırdı.