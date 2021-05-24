Şampiyonluk sonrası hemen telefona sarıldı! Burak Yılmaz'ın annesine söyledikleri herkesi duygulandırdı
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Şampiyonluk sonrası hemen telefona sarıldı! Burak Yılmaz'ın annesine söyledikleri herkesi duygulandırdı

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Fransa'da Lille'in elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan golcü Burak Yılmaz, Angers maçının ardından ailesini aradı ve sevincini onlarla paylaştı. Annesiyle sahada görüntülü konuşan Burak Yılmaz, "Annecim, şampiyon olduk. (Christoph Galtier'yi göstererek) Anne bak hocam. Çok iyi oldu anne. Şampiyonuz! Canım, güzel ülkeme bu şampiyonluk armağan olsun. Babam nerede? Hadi öpüyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Burak Yılmaz, şampiyonluğa ulaştıkları Angers maçının ardından ailesini aradı.

"CANIM GÜZEL ÜLKEME BU ŞAMPİYONLUK ARMAĞAN OLSUN"

Annesiyle sahada görüntülü konuşan deneyimli golcü, duygusal anlar yaşandı. Burak Yılmaz, "Annecim, şampiyon olduk. (Christoph Galtier'yi göstererek) Anne bak hocam. Çok iyi oldu anne. Şampiyonuz! Canım, güzel ülkeme bu şampiyonluk armağan olsun. Babam nerede? Hadi öpüyorum." dedi.

MAÇTAN SONRA NELER DEDİ?

Fransa Lig 1'i 83 puanla şampiyon olarak tamamlayan Lille'de, milli yıldızımız Burak Yılmaz, şampiyonluk ile ilgili Angers ile oynadıkları maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, "Çok gururluyuz. Fransa'da şampiyon olduk. Bizim için farklı bir duygu. Bütün ülkeme, canım ülkeme selam olsun. Bize "Bizim Çocuklar" dediniz. Desteklerinizi ve dualarınızı esirgemediniz. Biz buradaki görevimizin farkındaydık. Çok şükür ki mahcup olmadık" ifadelerini kullandı.

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Haber Yorumları (1)
ADANALI HAŞMET : Futbol boş dünyalık şeylerde bu kadar sevinmek anlamsız ve boş.. bi abdest alıp 2 rekat şükür namazı kılın kendinize gelin ey ahali
Cevap Yaz 17 45 Yayından Kaldır
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