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Şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray'ın yeni sezondaki zararı 450 milyon TL'yi bulacak

Son olarak Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 yenilerek hem şampiyonluk hem de lig ikinciliği şansını kaybeden Galatasaray'ı yeni sezonda zor günler bekliyor. Sarı-kırmızılı kulübün yeni sezondaki zararı yaklaşık 450 milyon TL olacak.

10.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:19

Matematiksel olarak şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray, sportif başarısızlığın faturasını ağır ödeyecek.

Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi sayesinde toplam 70 milyon Euro gelir elde eden sarı-kırmızılı kulüpte buna rağmen 270 ve 242 milyon liralık zarar söz konusuydu.

Sabah'ta yer alan habere göre; 31 Mart 2020 itibarıyla net borcu 1 milyar 656 milyon TL olarak açıklanan Galatasaray'da bu rakamın 2 milyar TL'yi geçmesi bekleniyor. Çünkü sarı-kırmızılı kulübün finans ekibinin yeni sezon için öngördüğü zarar tam 450 milyon TL!

PANDEMİ KULÜBÜN KASASINI BOŞALTTI

Sezon boyunca ortalama 40 bin taraftarı ağırlayan Türk Telekom Stadı için bilet satışı-gişe hasılatı duran Galatasaray'da pandemi sürecinden GS Store da olumsuz etkilendi. Forma ve ürün satışları dibe vurdu.

Göğüs reklamı veren Terra Pizza anlaşmayı yenilemeyi düşünmüyor ve yeni sponsorlar bulunamıyor. Kur farkı zararı ile birlikte 35 milyon Euro olarak hesaplanan nakit akış kaybı ve mahrum kalınacak Şampiyonlar Ligi geliri ile Galatasaray'ın zararı 450 milyon TL'yi bulacak.

Şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray'ın yeni sezondaki zararı 450 milyon TL'yi bulacak
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