Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori - Haberler Spor
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Şampiyonluk oranları güncellendi, zirve el değiştirdi! İşte yeni favori

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11. haftayı 27 puanla lider kapatan Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'a 7, Fenerbahçe'ye 8 puan fark attı. Geçen hafta Beşiktaş'la zirveyi paylaşan Trabzonspor, güncellenen listede tek favori gösterildi.

Süper Lig'de şampiyonluk oranlarında büyük değişim yaşandı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kaybettiği haftada favoriler değişti. Trabzonspor, geçen hafta Beşiktaş'la birlikte zirveyi paylaşıyordu. 7 puanlık farktan sonra Bordo-Mavililer tek favori olarak gösterildi.

Şampiyonluk oranları güncellendi! Zirve el değiştirdi

Geçen haftanın oranları:

2,85 Beşiktaş

2,85 Trabzonspor

3,20 Fenerbahçe

5,50 Galatasaray

Yeni oranlar:

2,45 Trabzonspor

3,30 Beşiktaş

3,40 Fenerbahçe

5,00 Galatasaray

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