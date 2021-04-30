Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu
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Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu

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Final turuna girilen Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Lider Beşiktaş'ın 1.32'lik oranı 1.10 olarak belirlendi. Fenerbahçe ise sert düşüş yaşadı. Sarı-Lacivertliler'in 3.00 olan oranı 5.50'ye çıktı. Geçen hafta 8.50 verilen Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 9.00 olarak güncellendi. Geçtiğimiz hafta en büyük düşüşü Galatasaray yaşamıştı.

Beşiktaş'ın Rize'deki galibiyeti ve Fenerbahçe'nin Alanya beraberliğinin ardından şampiyonluk oranlarında değişim oldu. Beşiktaş'ın ipi göğüsleme ihtimali daha kuvvetli görülürken, Fenerbahçe'de de büyük düşüş yaşandı. Geçen hafta en sert düşüşü Galatasaray yaşamıştı, bu hafta aynı senaryoyu Fenerbahçe oynadı.

2.50'LİK DEĞİŞİM

Geçen hafta şampiyonluk oranı 3.00 olan Fenerbahçe'ye bu haftaki sonuçların ardından 5.50 oran verildi. Beşiktaş'taki ihtimal ise 0.22 değerinde artış gösterdi. Galatasaray, şampiyonluk favorileri arasında diğer rakiplerinden daha aşağıda görüldü.

İki haftalık oranlar:

Beşiktaş: 1.10

Fenerbahçe: 5.50

Galatasaray: 9.00

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Beşiktaş: 1.32

Fenerbahçe: 3.00

Galatasaray: 8.50

Şampiyonluk oranları güncellendi, ipi göğüsleme ihtimalinde en büyük düşüş Fenerbahçe'de oldu
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Haber Yorumları (2)
UĞUR DURAN: Hatay'ın Beşiktaşı evire çevire yenmesi sonucunda oranları yeniden düzenlemek zorunda kalacaksınız. Beşiktaş şampiyon olsa bile bu o kadar kolay olmayacak
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RÜYA ÖREN: Fenerbahçe büyük fırsatı kaçırdı.
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