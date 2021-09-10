Şampiyonluk oralarında Galatasaray, favori Fenerbahçe'nin daha da gerisine düştü

Ligde 4. haftada bu sezonun ilk büyük maçı Trabzonspor-Galatasaray karşılaşması öncesi şampiyonluk oranları güncellendi. Ligin favorisi F.Bahçe'ye 3.05, Beşiktaş'a 3.15, G.Saray'a 3.75 ve Trabzonspor'a da 3.75 verildi. Geçen hafta F.Bahçe'nin 2.90, G.Saray'ın 3.75 oranı vardı.

Süper Lig'de milli aradan sonra perde yarın açılıyor. Dört büyüklerden sahneye ilk olarak Beşiktaş çıkıyor. Kara Kartal, yarın akşam 20.00'de Malatyaspor ile kozlarını paylaşacak.

DEVLER PAZAR GÜNÜ

F.Bahçe 17.00'de Sivasspor'la kozlarını paylaşacak. Akşam 20.00'da haftanın en büyük maçı oynanacak. Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk edecek. Bu maçlar öncesi şampiyonluk oranları da güncellendi. Favori F.Bahçe'nin konumu değişmedi. G.Saray ve Trabzonspor'un F.Bahçe ile arasındaki makas ise daha da açıldı.

İşte oranlar:

3. HAFTA ORANLARI

Fenerbahçe - 2.90

Beşiktaş - 3.00

Galatasaray - 3.55

Trabzonspor - 3.55

GÜNCEL ORANLAR

Fenerbahçe: 3.05

Beşiktaş: 3.15

Galatasaray: 3.75

Trabzonspor: 3.75