Oynatacak forvet bulamayan Sergen Yalçın, şampiyonluk yolunda şimdi de orta sahasız kaldı
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Oynatacak forvet bulamayan Sergen Yalçın, şampiyonluk yolunda şimdi de orta sahasız kaldı

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Atiba'nın cezalı duruma düşmesi, Mensah'ın sakatlığı sebebiyle Beşiktaş'ın merkez orta sahasında kan kaybı yaşanıyor. Elde sadece Dorukhan kaldı. Sergen Yalçın, Dorukhan ve Josef'i Karagümrük maçında sahaya sürecek. Josef de sınırda bulunuyor. Brezilyalı futbolcu bu maçta sarı görürse Göztepe maçında olamayacak. Forvette Cenk ve Aboubakar'dan yoksun olan Yalçın, Larin'den dikkatli olmasını istedi.

Ligin lideri Beşiktaş, şampiyonluğa erişmek için iki hafta sayıyor. Ancak orta sahadaki eksikler Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor. Sakat Mensah ve Atiba'nın cezalı olması sebebiyle Karagümrük maçına mecburen Dorukhan ve Josef ilk 11'de sahaya çıkacak. Atiba-Josef kurgusu son Göztepe maçında da sahada olamayabilir.

Şampiyonluğun favorisi Beşiktaş'ın orta sahasındaki kayıplar Sergen Yalçın'ı çaresiz bıraktı

DERBİDE SINIRA DAYANDI

Josef, derbide gördüğü sarı kartla sınıra geldi. Brezilyalı futbolcu Karagümrük maçında dikkatli olmazsa son hafta oynanacak Göztepe maçında takımını zor duruma düşürecek. Sergen Yalçın oyuncusuna sarı kart görmemesi için uyarı yaptı.

"FAZLA ZORLAMA"

Sergen Yalçın, Cyle Larin'e de gözü gibi bakıyor. Başarılı teknik adam Kanadalı futbolcu için antrenmanlarda kendisini çok zorlamamasını istedi, iş yükünü hafifletti. Maçlarda da kendisini sakatlayabilecek durumlardan kaçınmasını tembih etti.

Oynatacak forvet bulamayan Sergen Yalçın, şampiyonluk yolunda şimdi de orta sahasız kaldı
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