Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak Süper Lig'e istediği gibi geri dönüş yapamayıp zirvenin 8 puan gerisinde kalan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybının 32 milyon euro olması beklenirken sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması durumunda yaşanacak maddi kayıp daha da büyüyecek.

Süper Lig'e verilen salgın arasından sonra şampiyonluk hedefiyle dönen ancak 2 maçta 1 puan alarak zirvenin 8 puan gerisine düşen ve kalan 6 haftada şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, büyük bir geliri de kaçırmak üzere. Sarı-kırmızılı ekibin bu dönemdeki gelir kaybı en az 32 milyon euro olacak.

21.3 MİLYON TL PRİMDEN MAHRUM KALACAK

Şu an 4. sırada bulunan Galatasaray, ligi de bu şekilde bitirmesi durumunda 21.3 milyon TL sıralama priminden mahrum kalacak. Geçen sezon ligdeki 20 galibiyet ve 9 beraberliği için 66.15 milyon TL gelir elde eden sarı kırmızılılar, bu sezon kalan 6 maçının tamamını kazanırsa yine aynı miktara ulaşabilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇARSA ZARAR BÜYÜYECEK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda zarar daha da büyüyecek. Geçen sezon santra bile yapmadan 225.5 milyon TL'yi kasasına koyan Galatasaray'ın, lig ile beraber yaşayacağı toplam gelir kaybının 32 milyon euro olması bekleniyor. Bu kalemlere maç günü gelirleri, Şampiyonlar Ligi etkisi nedeniyle artan kombine satışları da eklenince zarar büyüyecek.

(Sporx)