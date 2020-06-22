HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak

Süper Lig'e istediği gibi geri dönüş yapamayıp zirvenin 8 puan gerisinde kalan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybının 32 milyon euro olması beklenirken sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'ne kalamaması durumunda yaşanacak maddi kayıp daha da büyüyecek.

22.06.2020 15:10 | Son Güncelleme: 22.06.2020 15:17

Süper Lig'e verilen salgın arasından sonra şampiyonluk hedefiyle dönen ancak 2 maçta 1 puan alarak zirvenin 8 puan gerisine düşen ve kalan 6 haftada şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, büyük bir geliri de kaçırmak üzere. Sarı-kırmızılı ekibin bu dönemdeki gelir kaybı en az 32 milyon euro olacak.

21.3 MİLYON TL PRİMDEN MAHRUM KALACAK

Şu an 4. sırada bulunan Galatasaray, ligi de bu şekilde bitirmesi durumunda 21.3 milyon TL sıralama priminden mahrum kalacak. Geçen sezon ligdeki 20 galibiyet ve 9 beraberliği için 66.15 milyon TL gelir elde eden sarı kırmızılılar, bu sezon kalan 6 maçının tamamını kazanırsa yine aynı miktara ulaşabilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇARSA ZARAR BÜYÜYECEK

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması durumunda zarar daha da büyüyecek. Geçen sezon santra bile yapmadan 225.5 milyon TL'yi kasasına koyan Galatasaray'ın, lig ile beraber yaşayacağı toplam gelir kaybının 32 milyon euro olması bekleniyor. Bu kalemlere maç günü gelirleri, Şampiyonlar Ligi etkisi nedeniyle artan kombine satışları da eklenince zarar büyüyecek.

(Sporx)

Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi Spor
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı Spor
Volkan Demirel, kötü performansları nedeniyle Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu azarladı
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım Spor
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal...
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı Spor
Galatasaray - Gaziantep FK maçında Radamel Falcao sakatlandı
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu Spor
Yayıncı kuruluşun hesaplamasına göre G.Saray kalecisi Okan, topu 18.48 saniye elinde tuttu
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti Spor
Ahmet Çakar'dan Alper Ulusoy'a sert eleştiri: Galatasaray'ın puanlarını gasp etti
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Everton-Liverpool derbisini 5,5 milyon kişi televizyondan izledi
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Mariano hakemlere isyan etti: Bu hakemlerle şampiyon olmamız zor
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Emre Belözoğlu, 26 Temmuz'da aktif futbol yaşantısını sona erdirecek
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Premier Lig'de Liverpool, Everton'la deplasmanda 0-0 berabere kaldı
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım
Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik...
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi...
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Galatasaray 500 bin euro imza parasını yatırdı, Mert Hakan kabul etmedi! Adım adım F.Bahçe'ye gidiyor
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Okay Yokuşlu'nun da forma giydiği maçta Celta Vigo, Alaves'i 6-0 mağlup etti
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını tutamadı.
Koronavirüs nedeniyle annesini kaybeden İtalyan teknik direktör Antonio Filippini, saygı duruşunda gözyaşlarını...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Adem Büyük Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Sel Bursa Kestel Gaziantep
Şu an buradasınız: Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.6.2020 15:19:34. #1.14#
title