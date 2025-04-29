Şampiyonlar Ligi yarı final maçları tek maç mı?

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda yarı final ilk maçları, yarın ve 30 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi yarı final maçları tek maç mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI?

"Devler Ligi"nde yarı final ilk maçlarının programı şöyle:

Bugün:

22.00 Arsenal (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa)

30 Nisan Çarşamba:

22.00 Barcelona (İspanya)-Inter (İtalya)

Yarı final maçları çift maç eleminasyon sistemine göre oynanacak. Maçların rövanşı olacak.