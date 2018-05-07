Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Finali TRT'den Şifresiz Yayınlanacak
Şampiyonlar Liginin ve Avrupa Liginin final karşılaşmaları TRT'den şifresiz olarak yayınlanacak.
Futbolseverlerin heyecanla beklediği Şampiyonlar ligi ve UEFA Avrupa Ligi final karşılaşmaları TRT'den yayınlanacak.
UEFA EVRUPA LİGİ FİNALİ 16 MAYIS'TA
İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımları arasında 16 Mayıs Çarşamba günü Fransa'nın Lyon şehrinde oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali, TRTSPOR ve trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak. Hollandalı hakem Björn Kuipers düdük çalacağı mücadele saat 21.45'te başlayacak.
REAL MADRİD - LİVERPOOL FİNALİ 26 MAYIS'TA KIEV'DE
Cristiano Ronaldo'lu Real Madrid ile Muhammed Salah'lı Liverpool arasında 26 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi final maçı ise TRT1 ve trtspor.com.tr'den naklen yayınlanacak. Sırp hakem Milorad Mazic yöneteceği bu dev maçın başlama saati ise 21.45...
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Hayrett basimiza tas yagacak . Kiyamet alameti. Paradan nasil vazgecmisler..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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bi zahmet. . .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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CR7Cevap Yaz Yayından Kaldır
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elektrik faturalarından bunlara katkı payı kesiliyor ki bu kanalı asla izlemem harram zıkkım olsun herkese haram olsunCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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dünyanın en önemli haberi benceCevap Yaz Yayından Kaldır