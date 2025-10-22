Şampiyonlar Ligi toplu sonuçlar 22 Ekim Çarşamba!
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi, 36 takımlı yeni lig formatıyla heyecan dolu karşılaşmalara sahne oluyor. Futbolseverler, oynanan maçların sonuçlarını büyük bir merakla takip ediyor. İşte Şampiyonlar Ligi'nde oynanan karşılaşmalardan toplu sonuçlar!
ŞAMPİYONLAR LİGİ TOPLU SONUÇLAR
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda dün alınan sonuçlar şöyle:
Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 6-1
Kairat (Kazakistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0
Arsenal (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0
Bayer Leverkusen (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-7
Villarreal (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-2
PSV (Hollanda)-Napoli (İtalya): 6-2
Kopenhag (Danimarka)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-4
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Inter (İtalya): 0-4
Newcastle United (İngiltere)-Benfica (Portekiz): 3-0
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlarda bugün alınan sonuçlar şöyle:
Galatasaray – Bodo/Glimt 3-1
Ath. Bilbao – Karabağ 3-1
Devam eden maçlar (Dk. 60):
22:00 Atalanta - Slavia Prag 0-0
22:00 Bayern Münih - Club Brugge3-0
22:00 Chelsea - Ajax 5-1
22:00 E. Frankfurt - Liverpool 1-3
22:00 Monaco - Tottenham0-0
22:00 Real Madrid - Juventus 0-0
22:00 Sporting CP - Marsilya 1-0