Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid, sahasında Atalanta'yı 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid, Atalanta'yı konuk etti. 9 eksikle gittiği İtalya'da 10 kişi kalan rakibini tek golle geçen Real Madrid, rövanşta da rakibine şans tanımadı, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Real Madrid'in rakibini belli edecek kura çekimi 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Real Madrid, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Alfredi Di Stefano Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 3-1 kazanarak toplamda 4-1'lik skora ulaştı ve çeyrek finale yükseldi.

RAHAT GALİBİYET

Maça etkili başlayan taraf Real Madrid, karşılaşmanın 34. dakikasında Benzema'nın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya Atalanta Zapata ve Ilicic kozlarını oyuna sürdü ancak Real Madrid 60. dakikada Sergio Ramos'un penaltısı ile farkı ikiye çıkardı. 83'de Luis Muriel farkı bire indirse de 84'de Asensio skoru 3-1'e getirdi ve Real Madrid'in galibiyetini ilan etti.

KURA ÇEKİMİ 19 MART'TA

Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Real Madrid'in rakibini belli edecek kura çekimi 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.