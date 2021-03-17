Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid, sahasında Atalanta'yı 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid, sahasında Atalanta'yı 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi

17.03.2021 00:54 | Son Güncelleme: 17.03.2021 01:05
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid, sahasında Atalanta'yı 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Real Madrid, Atalanta'yı konuk etti. 9 eksikle gittiği İtalya'da 10 kişi kalan rakibini tek golle geçen Real Madrid, rövanşta da rakibine şans tanımadı, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Real Madrid'in rakibini belli edecek kura çekimi 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Real Madrid, sahasında Atalanta'yı konuk etti. Alfredi Di Stefano Stadı'nda oynanan maçı Real Madrid 3-1 kazanarak toplamda 4-1'lik skora ulaştı ve çeyrek finale yükseldi.

RAHAT GALİBİYET

Maça etkili başlayan taraf Real Madrid, karşılaşmanın 34. dakikasında Benzema'nın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Real Madrid üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıya Atalanta Zapata ve Ilicic kozlarını oyuna sürdü ancak Real Madrid 60. dakikada Sergio Ramos'un penaltısı ile farkı ikiye çıkardı. 83'de Luis Muriel farkı bire indirse de 84'de Asensio skoru 3-1'e getirdi ve Real Madrid'in galibiyetini ilan etti.

KURA ÇEKİMİ 19 MART'TA

Bu sonuçla çeyrek finale yükselen Real Madrid'in rakibini belli edecek kura çekimi 19 Mart Cuma günü TSİ 14:00'da yapılacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akbağ Hakan Taşıyan Ferhan Şensoy İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Ersun Yanal Abdullah Avcı Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Real Madrid, sahasında Atalanta'yı 3-1 yendi ve çeyrek finale yükseldi - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 01:06:48. #1.15#
title