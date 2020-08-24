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Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti

Finalde PSG'yi 1-0 yenen Alman devi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan ilk takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan Bayern Münih tarihe geçti
24.08.2020 10:22 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:26

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon adeta Bayern Münih rüzgarı esti. Finalde PSG'yi 1-0 yenen Alman devi şampiyon olurken oynadığı hiçbir maçta puan kaybetmedi.

Devler Ligi'nde B Grubu'nda Tottenham, Olimpiakos ve Kızılyıldız ile mücadele eden Münih, 6'da 6 yaparak bir üst tura çıktı. Son 16 turunda Chelsea'yi iki maçta da mağlup etmeyi başaran Bayern Münih, 8'li finalde ise sırasıyla Barcelona'yı 8-2, Lyon>'u da 3-0'la geçmeyi başardı.

Finalde PSG'yi Kingley Coman'ın golüyle 1-0 mağlup eden Alman takım 2013'ten sonra bir kez daha kupa sevinci yaşadı. UEFA Şampiyonlar Ligi bu sezon çıktığı 11 maçı da kazanma başarısı gösteren Bavyera ekibi, tüm maçlarını kazanarak şampiyon olan ilk takım oldu.

43 KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Bayern Münih, bu sezon Devler Ligi'nde gol yollarında da oldukça etkiliydi. Toplamda 43 kez rakip ağları sarsmayı başaran Bayern Münih, 3,9 gol ortalaması yakalamayı başardı.

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