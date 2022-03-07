Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok ama hakemimiz var! Dev maça Halil Umut Meler atandı - Haberler

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Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok ama hakemimiz var! Dev maça Halil Umut Meler atandı

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok ama hakemimiz var! Dev maça Halil Umut Meler atandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Türk hakem Halil Umut Meler'e de görev verdi. Meler, Manchester City ile Sporting Lizbon arasındaki karşılaşmayı yönetecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları yer alamıyor ancak hakemlere görev veriliyor. UEFA, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki Manchester City-Sporting Lizbon karşılaşmasında Halil Umut Meler'i atadı.

Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok ama hakemimiz var! UEFA, Halil Umut Meler'i dev maça atadı

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İngiltere'de Etihad stadında oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler.

Şampiyonlar Ligi'nde takımımız yok ama hakemimiz var! UEFA, Halil Umut Meler'i dev maça atadı

23.00'te başlayacak son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı şöyle:

8 Mart Salı

  • Liverpool - Inter (2-0)
  • Bayern Münih - Salzburg (1-1)

9 Mart Çarşamba:

  • Real Madrid - Paris Saint-Germain (0-1)
  • Manchester City - Sporting Lizbon (5-0)

15 Mart Salı:

  • Manchester United - Atletico Madrid (1-1)
  • Ajax - Benfica (2-2)

16 Mart Çarşamba:

  • Juventus - Villarreal (1-1)
  • Lille - Chelsea (0-2)

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi, UEFA, Mhk, TFF, Spor, Haberler

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