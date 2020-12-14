Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın favorilerinden olan Barcelona ile PSG'nin eşleşmesi dikkat çekti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Son şampiyon Bayern Münih'in rakibi Lazio oldu. Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki eşleşme de dikkati çekti.

Çekilen kura sonrası eşleşmeler şu şekilde oldu;

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Lazio - Bayern Münih

Atletico Madrid - Chelsea

Leipzig - Liverpool

Porto - Juventus

Barcelona - Paris Saint-Germain

Sevilla - Borussia Dortmund

Atalanta - Real Madrid

İLK MAÇLAR ŞUBAT AYINDA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.