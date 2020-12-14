Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

14.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:51
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Turnuvanın favorilerinden olan Barcelona ile PSG'nin eşleşmesi dikkat çekti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Son şampiyon Bayern Münih'in rakibi Lazio oldu. Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki eşleşme de dikkati çekti.

Çekilen kura sonrası eşleşmeler şu şekilde oldu;

Borussia Mönchengladbach - Manchester City

Lazio - Bayern Münih

Atletico Madrid - Chelsea

Leipzig - Liverpool

Porto - Juventus

Barcelona - Paris Saint-Germain

Sevilla - Borussia Dortmund

Atalanta - Real Madrid

İLK MAÇLAR ŞUBAT AYINDA

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk karşılaşmaları, 16-17 ve 23-24 Şubat 2021, rövanşları 9-10 ve 16-17 Mart 2021 tarihlerinde yapılacak.

Haber Yorumları (2)
ADEM ALKAN: hayırlı olsun
Cevap Yaz Yayından Kaldır
İNTİKAM: 6-1 in intikamı alınacak. PSG bu kez affetmez. , !
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Koca Mustafa Varank Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal İrem Derici Yıldız Tilbe Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ersun Yanal Çağdaş Atan Kylian Mbappe Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Rusya İzmir Erkek
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 15:02:23. #1.14#
title