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Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen, İtalya Kupası'nda ise şampiyonluğu Napoli'ye kaptıran Juventus, faturayı teknik direktör Maurizio Sarri'ye kesti ve deneyimli çalıştırının görevine son verdi.

08.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 08.08.2020 16:06

Serie A takımlarından Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, Şampiyonlar Ligi'nde Olympique Lyon'a sürpriz bir şekilde elenmesinin ardından görevden alındı. Kulüp Başkanı Andrea Agnelli, Lyon karşılaşmasının hemen sonrasında "Sarri ile devam edeceğiz" demesine rağmen, İtalyan ekibinde cumartesi günü yapılan toplantıda 61 yaşındaki teknik adamla yolları ayırma kararı alındı. Yapılan açıklama da bu ayrılığa resmiyet kazandırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu

İTALYA KUPASI'NI DA KAYBETTİ

Juventus'un başında lig şampiyonluğa ulaşan Sarri, İtalya Kupası'nı da penaltılar sonucunda Napoli'ye kaptırmıştı.

POCHETTINO YA DA INZAGHI

Milli futbolcumuz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'ta yönetimin gündeminde iki ismin olduğu ortaya çıktı. Tottenham'dan ayrılan Mauricio Pochettino veya Lazio'nun başında olan Simone Inzaghi'nin Juventus'un başına geçebileceği iddia edildi.

Juventus yönetiminin, yapacağı toplantılarından yeni teknik direktör için son kararın verileceği belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a elenen Juventus, teknik direktör Maurizio Sarri'yi kovdu
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