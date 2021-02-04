Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynayacak Liverpool, korona kısıtlamaları nedeniyle Almanya'ya giremiyor
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Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynayacak Liverpool, korona kısıtlamaları nedeniyle Almanya'ya giremiyor

04.02.2021 22:24 | Son Güncelleme: 04.02.2021 22:29
Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynayacak Liverpool, korona kısıtlamaları nedeniyle Almanya'ya giremiyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanacak Leipzig-Liverpool maçında koronavirüs kaosu yaşanıyor. Almanya'nın koronavirüs kısıtlamalarını genişletmesi ve 17 Şubat tarihine kadar İngiltere'den gelen uçuşları kabul etmemesi Liverpool'un Almanya'ya girişine engel oldu.

Şampiyonlar Ligi 16 Şubat Salı günü son 16 turuyla kaldığı yerden devam edecek. Turun en önemli maçlarından biri olarak gösterilen Leizpig - Liverpool mücadelesine koronavirüs engeli damga vurdu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda 16 şubat günü normal şartlarda Leizpig'in Almanya'da Liverpool'u ağırlaması gerekiyordu. Ancak Almanya'nın koronavirüs kısıtlamalarını genişletmesi ve 17 Şubat tarihine kadar İngiltere'den gelen uçuşları kabul etmemesi Liverpool'un Almanya'ya girişine engel oldu. Maç için şu anda çözüm bulunmuş değil.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILABİLİR

Seçeneklerden biri, Alman ekibinin İngiltere'ye gelmesi ve Londra'da ya da Liverpool'un sahası olan Anfield'da ilk maçı oynaması. Leipzig çözümlerin hiçbirini kabul etmezse de hükmen mağlup sayılacak.

TARAFSIZ SAHADA OYNANMASI GÜNDEMDE

İngiliz medyasındaki haberlere göre Leipzig'in, Liverpool'un Almanya'ya girişi için izin istemesine ise Alman hükumetinden ret cevabı geldi. Leipzig'in UEFA'ya tarafsız saha başvurusunda bulunması bekleniyor.

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