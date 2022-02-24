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Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Benfica-Ajax maçı nefes kesti

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Şampiyonlar Ligi'nde gol düellosu! Benfica-Ajax maçı nefes kesti

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Benfica, sahasında Ajax'la 2-2 berabere kaldı. Rövanş maçı öncesi avantajı kapan Ajax, 15 Mart'ta Benfica'yı Johan Cruijff Arena'da konuk edecek.

Benfica ile Ajax, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Portekiz'de karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2 sona erdi.

HALLER İKİ KALEYE DE ATTI

Karşılaşmada Benfica'nın gollerini 26. dakikada Haller kendi kalesine ve 72. dakikada Yaremchuk kaydetti. Ajax'ın golleri ise 18. dakikada Tadic ve 29. dakikada Haller attı. Bu sonuçla avantajı sağlayan Ajax, 15 Mart'ta Benfica'yı Johan Cruijff Arena'da konuk edecek.

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